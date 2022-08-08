【高盛推介】騰訊下周公布業績　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股日前再創1年新低後反彈，上周五(5日)回吐，跌約1.4%，周一(8日)早段繼續下跌。現報303港元，跌約1.5%。騰訊將於下周三(17日)公布今年次季業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8%至40.3%。各券商普遍給了「買入」等看好評級，目標價最高741元。

觀察個股輪證資金流向，上周五好倉獲資金轉向趁低吸納，而上周5個交易日則共錄得約3,290萬元資金流入。

淡倉於上周5個交易日共錄得約1,380萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，上周北水持續吸納騰訊，當中上周五錄得約5.9億元資金淨買入。

騰訊購21821，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿10.6倍，行使價300至360元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿9.6倍，熱門條款。

騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、長年期。

騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿9倍，相近收回價牛證中街貨最低。

騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、高槓桿。

騰訊熊64042，收回價320元，行使價323元，換股比率500，實際槓桿14.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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