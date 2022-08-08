陳偉明：香港加息前　港股難有運行

美國眾議院議長佩洛西一意孤行到訪台灣導致台海局勢緊張，港股上周初一如筆者預期跌穿兩萬點後，在大約19,500點附近出現技術反彈，由於港股急跌過後已經反映不少利淡消息，加上中國只是連日在台海軍演展示不滿，並沒有引發戰爭，當佩洛西離台，港股自然趁機反彈，而滙豐控股業績勝預期，低位Short Put本地銀行板塊撈底接貨策略繼續帶領大家在逆境中贏錢。

另一方面，早前筆者提醒港股即使技術反彈，但上升空間有限，投資者應該見好就收，港股上周五(5日)最高升至近20,300點，在接近10天綫已出現回吐壓力，正如筆者多次強調，在美元強勢，本港又未加息前，港股只能弱彈，很難持續上升，投資者應該要每逢反彈做足對沖準備。

美國早前公布次季GDP連續2季按年倒退，反映陷入技術性衰退，市場原本憧憬聯儲局有機會提前結束加息行動，但美國最近公布的就業數據遠勝市場預期，市場再一次預期美國9月加息0.75厘的可能性仍高，美元繼續強勢加速資金流走中港股市，加上台海局勢仍然緊張，港股短期難有運行，預期大約在期指19,500至20,500點悶市上落。

策略上，傾向在期指20,300點以上小注Long Put 8月份價外800點恒指期權，如果期指回落至19,500點以下，則繼續把握機會分注Short Put受惠於加息週期的本地銀行板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明