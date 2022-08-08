汽車業警告：美國新法案不利電動車銷售達標

代表通用、豐田及福士等主要汽車製造商的團體表示，美國參議院周日(7日)通過的4,300億美元法案，將導致多數電動車無法獲得稅收減免，對美國於2030年實現電動車銷售佔比達4至5成的目標構成阻礙。

另外，該法案也添加了其他限制，以阻止車廠使用中國製的材料，逐步改用一定比例的北美電池零組件。2023年之後，配有中國電池零件的車款，將無法獲得補助，關鍵礦產也面臨採購限制。

該項法案也為二手電動車創造4,000美元的稅收減免，該計劃為電動車生產提供了數十億美元的新資金。新的電動車稅收抵免將於2032年到期，僅限於價格不超過8萬美元的卡車、貨車和SUV，以及不超過5.5萬美元的汽車。

外媒報道，汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)上周五已經警告，根據上述法案，多數電動車款不符合為美國買家提供的7,500美元稅收減免資格。若要獲得補助，車輛必須在北美組裝，這將使一些現有電動車款，在法案生效後立即失去資格，料會打擊更換電動車的需求。