三缺一？南韓對加入「 Chip 4」 仍心大心細

美國近期提議與台灣、日本及南韓等半導體強國組成新的晶片聯盟「Chip 4」，被視為是對抗中國在全球供應鏈當中的影響力。由於南韓甚為重視與中國貿易關係，因此遲遲未表態加入。南韓媒體引述南韓總統尹錫悅表示，政府各部門正從國家利益着眼，仔細研討有關問題。

據報，是次政府會議將於本月底或下月初舉行，屆時會就「Chip 4」聯盟的具體議題等細節進行協調。南韓總統辦公室強調，會議舉行的地點和日期尚未敲定，政府是否會正式加入將取決於會議結果。南韓將新組織稱為半導體供應鏈的對話，屬於資訊、技術交流，並非產業聯盟，韓方也可能提出在「不排斥特定國家的前提下」展開合作。

另有一名官員表示，政府將秉持最大程度體現國家利益的方向參加此次會議，對於今後討論的議題，參與協商的4方均有發言權。一名經濟部官員透露，由於南韓在材料和設備方面和中國有合作，相關組織的設計不應挑釁中國。

中國是晶片大廠三星電子及SK海力士最大出口市場，當地業界正密切關注「Chip 4」會議的進展。去年，中國佔南韓晶片出口總額接近4成，因此南韓晶片出口商都憂慮一旦南韓加入「Chip 4」聯盟，會惹來北京的報復行動。