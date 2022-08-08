【高盛推介】阿里急挫失守90元　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在公布截至今年6月底止的首財季業績後，上周五(5日)跌約2.2%，守穩90港元之上，周一(8日)繼續下跌。早上低開約3.1%後隨即失守90元水平，最低見88.9元。現報88.95元，跌約4.3%。阿里截至今年6月底止，首財季期內收入達2,055.55億元人民幣 ，按年保持穩定。非公認會計準則淨利潤達302.52億元人民幣，按年跌30%。及後有券商指阿里業績勝預期，維持「跑贏大市」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五認購證及認沽證皆獲資金沽出，並轉倉至牛證及熊證，分別錄得約180萬及430萬元資金流入。若以綜合計算，上周5個交易日共錄得約3,020萬元資金流入好倉，同期淡倉則共錄得約1,600萬元資金流入。

阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.3倍，熱門條款、低街貨。

阿里購15488，行使價90.4元，2022年11月9日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、高敏感度。

阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.3倍，價外、高槓桿。

阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，近9元收回距離牛證。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，近10元收回距離熊證。

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