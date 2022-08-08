【產經直播】港股又奀又弱 轉攻美股有着數？

美國7月非農業職位勁增52.8萬個勝預期，令聯儲局重手加息的預期升溫。港股周一(8日)下跌，最多跌247點，低見19954點，最終收報20045點，跌156點，全日成交僅749億元；港股成交愈來愈少，隨時跌多浸？轉戰美股，又有咩選擇！

國際油價回落，紐約期油跌穿每桶90美元，大行花旗警告，在年底前可能跌至每桶65美元，到2023年底或降至每桶45美元，油價仲有下跌空間？油股要忍手？

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