道期升百點 金價企1775美元
2022年08月08日 16:29
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美匯指數報106.37；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7654；美元兌日圓報134.96；歐元處1.0194；英鎊報1.2099。金價報1,775美元。布油及紐油分別報95.16美元及89.25美元。比特幣企2.3萬美元。道指期貨升103點。
●市後關注點
-20:30 美國6月個人消費開支(PCE)物價指數
●恒生指數全日收報20,045點，跌156點或0.77%。國企指數收報6,821點，跌80點或1.17%；科技指數收報4,335點，跌80點或1.82%，主板成交749億港元。阿里巴巴挫4.4%。https://bit.ly/3Qp64Qf
-中電：國際能源價格高企，港電費有上調壓力。
-中電：電纜橋事故不會對今年維修費用造成重大影響。
●滬深三大指數個別發展，煤股撐市，酒店旅遊股領跌。https://bit.ly/3A6U00R
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