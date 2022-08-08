聯通：全年資本開支料與收入匹配　續研分拆子公司上市

總裁陳忠岳表示，上半年內地部分地區疫情反覆，對公司網絡建設工作造成影響，惟整體全國網絡建設進程仍屬良好。上半年資本開支283.5億，其中5G資本開支約117億，新增基站約18萬個，累積約達87萬站，聯通估計，目前總體疫情態勢並未對公司整體戰略或全年資本目標構成影響，將繼續保持全年資本開支與收入相匹配原則，作相關投資計劃。

陳氏續指，公司去年8月發布有關建議分拆智網科技公司於A股上市，目前北京市證監局已正式進行輔導處理，未來公司將就分拆上市程序向公眾披露發展情況。他又指，在公司經年累月培育下，目前已有數間優質的子公司開始壯大，未來亦會按照他們的發展進度，考慮獨立上市，另公司亦會按現金流和開支各方面考慮回購來提振股價，惟目前未有準確計劃。

至於中國廣播電視網絡集團加入推出5G商用服務，加劇內地5G營運商競爭，聯通歡迎廣電的加入，稱良性競爭和高質量發展已是行業共識，且產業數碼化為行業提供更多發展空間。

另外，上半年5G月費用戶按年增長63.16%，達1.84萬戶，5G滲透率提升至58%，隨着5G應用日漸擴大，他相信5G用戶增長亦處在快速增長期。不過，5G滲透率提升的同時，5G流量平均每月用戶收入(ARPU)目前基本已到頂，惟5G疊加其他應用項目的ARPU仍有充足上升空間。