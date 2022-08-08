軟銀上季蝕逾3萬億日圓破紀錄　願景基金錄巨額虧損

日本財團軟銀(SoftBank)於截至6月底止一季錄得3.1萬億日圓淨虧損，相對去年同期賺7,615億日圓，創下有紀錄以來最大的虧損。其中，軟銀旗下的願景基金虧損額達到2.93 萬億日圓，為歷史之高。

由於環球利率上升，科技股繼續受到重創，大大拖累了願景基金的表現。該基金始於2017年成立，主要投資於科技公司，為軟銀創始人孫正義的最大投資。軟銀表示，其眾多投資組合中的公司股價均出現下跌，主要是「由於對通脹和利率上升導致的經濟衰退的擔憂日益加劇，導致全球股價下跌趨勢所致。」此外，其投資組合中私募公司的投資回報也出現下跌。

孫正義坦言︰「金融市場和世界都處於混亂之中，軟銀會在投資方面更具選擇性。」軟銀的投資回報相當依賴於投資組合中的初創公司。但今年股市的暴跌使許多初創公司難以用合理估值上市，尤其是科技行業的公司。

軟銀還表示，上季度通過所謂的「遠期合約」衍生工具，出售阿里巴巴股票，套現104.9億美元。孫正義表示，軟銀持有的阿里巴巴股份是該公司良好的現金來源。