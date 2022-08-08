美股反彈有隱憂！大摩高盛專家睇淡美企賺錢能力

外媒報道，摩根士丹利及高盛的策略師均指，黯淡盈利前景與近期美股反彈走勢不一致。

摩根士丹利策略師Michael J. Wilson及高盛策略師David J. Kostin分別在報告中指出，鑑於成本壓力，料公司利潤率將在明年萎縮。

雖然次季業績好於預期，刺激美股上月大幅反彈，促使投資者押注利潤率可以抵禦脹壓力。同時，在經濟數據疲軟之際，憧憬聯儲局轉鴿的樂觀情緒亦提振入市氣氛。

惟策略師們並不確定。「雖然消費者價格仍在快速上升，惟生產者價格正以兩倍速度上升，」摩根士丹利策略師Wilson在8月8日的報告中寫道。分析師對利潤率於明年擴大的預期屬「不現實的」，因為成本壓力持續，需求回落。

高盛策略師Kostin認同上述觀點，稱投入成本增加將削弱明年利潤率，雖然營收繼續增長，但速度將放緩。預計明年淨利潤率將下降25個點子，各個行業都將萎縮，以材料、能源和醫療健保行業最為顯著。

Wilson對近期美股反彈持懷疑態度，稱其為經濟衰退擔憂日益加劇之際的「熊市上升」。雖然他認為通脹已見頂，甚至回落速度或快於「市場預期」，但對股市而言，仍非好兆頭，因為這將降低經營槓桿並令公司利潤承壓。