美推法案擬搣甩中資供應鏈　卻反傷自身利益？

中美科技爭霸持續，繼晶片產業之後，新能源車亦成為美國的另一戰略目標。美國參議院剛通過的《減低通脹法案》當中「暗藏殺機」，試圖把中國排除於全球汽車產業鏈之外，包括在新能源車稅務優惠中添加附帶條件，要求生產商放棄中國零件。不過，有分析警告，此法案恐阻礙美國實現2030年新能車銷售佔比五成的目標。更有專家指出，法案將適得其反，令通脹升溫！

上述法案於當地時間周日獲參議院通過，料最快周五交由眾議院表決，該法案包括通過調高企業稅收等方式籌集7,390億美元，並把4,330億美元投資於應對能源安全及氣候變化、醫療等。其中一項條款，是對美國消費者提供7,500美元的新能源汽車稅務減免，旨在推動新能源車的普及，惟同時亦對汽車的組裝地、零件來源等有特別要求。

美國汽車創新聯盟總裁John Bozzella警告，目前大多數新能源車都不符合法案的要求，故新措施反而可能不利於新能源車銷售。外媒分析亦指出，該法案透過各種限制，以阻止汽車製造商採用來自中國材料，包括要求逐步提高使用在北美生產的電池的比例。簡而言之，在明年之後，配備中國電池的電動車將無法獲得稅務優惠，明顯是為了減少對中國供應鏈的依賴。

事實上，有學者亦公開質疑這項所謂的《減低通脹法案》屬「掛羊頭賣狗肉」。杜克大學富卡商學院經濟學教授Wilbur Coleman直言，該法案將提高商品和服務的生產成本，並降低總體供應，使通脹惡化。比如法案所支持的減少碳排放措施，正是提高生產成本的舉動；而對綠色產品消費補貼亦會令需求增加，可能會推高物價。

他更指出，降低通脹需要的是增加供應或減少需求，這項法案正在推動更高的綠色產品需求，而且「全球暖化根本不會導致通脹」。在他看來，應對氣候變化、不必要地增稅以減少赤字，實際上根本無助壓抑通脹；即便是法案提到的降底處方藥價格，對整體物價的影響也是微乎其微。

Coleman表示，控制通脹的關鍵在於貨幣供應，聯儲局自2020年3月起透過量化寬鬆大規模「印鈔」，使M2貨幣供應增加了6.2萬億美元；相比之下，法案所提到的削減3,000億財政赤字根本無關痛癢。聯儲局對於當前通脹高企有主要責任，亦只有貨策政策才能解決問題。

另邊廂，美國積極拉攏南韓、日本、台灣組成「晶片聯盟(Chip 4)」，聯合盟友壓制中國的意圖也是路人皆知。不過，據南韓傳媒報道，當地政府部門雖然應允了美方要求，打算參與新聯盟的初步會議，惟其亦已制定內部方案，把「不刺激內地」作為協商原則並納入會晤議題，並與美國討論半導體合作的必要性。

報道稱，南韓政府擬向美國提議「兩大原則」，包括參與國應該尊重內地所強調的「一個中國」原則，以及「不實施出口限制」。在南韓的立場來看，Chip 4應該旨在各參與方創造半導體產業的協同效應，而不是為了在技術上孤立某一方的技術安全聯盟。換言之，美國的拉攏似乎仍未足以讓南韓心甘情願地歸邊。