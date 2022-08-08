將軍澳廣場兩房678萬易手　累減逾一成

樓價持續下滑，市場頻現低價買賣，將軍澳廣場實用面積約429方呎兩房單位，累減約11%至678萬元易手，創同類型兩房價一年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角耀星華庭高層C室，實用面積約328方呎，兩房設計，成交價約700萬元易手，呎價約21,341元，新買家為首置上車客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角怡新洋樓高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望樓景，成交價770萬元，呎價約16,559元，原業主於2013年1月以約470萬元購入，持貨約9年帳面獲利300萬元，升值約64%。

●中原趙鴻運指，鰂魚涌太古城天山閣高層F室，實用面積約536方呎，兩房間隔，附有裝修，數月前以1,150萬元放盤，累減200萬元，以950萬元沽，呎價約17,724元，原業主於2019年3月以1,030萬元買入，帳面蝕80萬元，連使費虧損逾150萬元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，荔枝角曼克頓山6座高層H室，實用面積約576方呎，兩房間隔，擁海景，上月底開價1,268萬元，現累減76萬元或約6%，以1,192萬元成交，呎價約20,694元。

●美聯吳志輝透露，荔枝角美孚新邨8月暫錄約7宗買賣，屋苑4期百老匯街115號中層B室，實用面積約572方呎，原則「大兩房」間隔，望內園，今年4月放盤放盤叫價830萬，一直乏人問津，累減92萬元，以738萬元成交，減幅約11%，呎價約12,902元。

●中原吳家俊稱，長沙灣青薈中高層C室，實用面積約224方呎，一房間隔，上月底開價496萬元，終售480萬元，呎價約21,429元，新買家為外區上車客，原業主於2019年6月以493萬元買入，持貨剛滿3年換樓沽貨，帳面蝕讓13萬元。

●利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園2座低層G室，實用面積約1,082方呎，套三房及工人套房間隔，成交價1,655萬元，呎價約15,296元，屋苑8月錄約3宗買賣，目前約有280個放盤，入場費850萬元。

●利嘉閣李嘉輝指，黃大仙現崇山1座高層B室，實用面積約660方呎，套三房間隔，望獅子山景，成交價1,215萬元，呎價約18,409元，屋苑8月暫錄2宗二手買賣，三房單位目前約有6個放盤，入場費由1,250萬元起。

●世紀21富山劉倩彤稱，黃大仙居屋翠竹花園13座中層E室，實用面積約484方呎，兩房單位，已補價自由市場售520萬元，原業主放盤1個月叫價560萬元，最終減價40萬元成交，減幅約7.1%，呎價約10,744元。

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新界區

●中原黃俊傑表示，青衣灝景灣1座中層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，享內園景，6月底叫價1,080萬元，7月底降價至1,020萬元，議價後售1,000萬元，共減80萬元，呎價約15,015元，新買家為區內年輕夫婦。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣美景花園12座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，成交價502.3萬元，呎價約11,960元，原業主於2010年以約160萬元購入，持貨約12年帳面獲利約342.3萬元，期內升值約2.1倍。

●中原范德輝指，青衣居屋偉景花園4座低層B室，實用面積約550方呎，兩房間隔，5月中開始放盤，已補價自由市場叫價660萬元，6月中減至630萬元，終以588萬元沽出，罕有跌穿「6球」，共減72萬元，呎價約10,691元，新買家為同區上車客。

●中原陳耀榮表示，荃灣荃錦中心1座高層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，6月中放盤叫價660萬元，7月減價至580萬元，最終被上車買家誠意打動，以545萬元沽出，呎價約14,770元，放盤約兩個月共減115萬元，減幅約17%。

●美聯吳洪剛指，荃灣樂悠居中層11室，實用面積約424方呎，原則一房間隔，區外首置客見放盤價較去年同類單位成交價回落約1成，故僅睇樓一次，迅速決定斥680萬元購入，較放盤價減60萬元，呎價約16,038元。

●祥益袁思賢稱，屯門時代廣場A座低層4室，實用面積約314方呎，原業主有意加快售出物業，由7月上旬開始累減28萬元，外區客遂便決定一筆過付452萬元即睇即買作投資用途，呎價約14,395元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良賢樓高層15室，實用面積約443方呎，兩房間隔，由於單位可承做高成數按揭，區內首置綠表客，決定於未補價第二市場以249萬元購入自用，呎價約5,621元。

●中原林金葆指，天水圍居屋天頌苑B座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，已補價自由市場叫價668萬元，議價後以655萬元成交，呎價約10,077元，新買家為同區分支家庭，為了住近親人，故買入單位。

●中原林頌宜表示，8月元朗區暫錄約15宗二手買賣，包括尚悅9座低層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，享內園景，叫價618萬元，議價後以600萬元成交，呎價約13,483元，新買家為上車客，原業主於2018年6月以592萬元買入，帳面只賺8萬元。

●中原王勤學稱，元朗過去周末只錄得5宗二手買賣，其中PARK YOHO Sicilia第1B座中層D室，實用面積約326方呎，開放式間隔，議價後減30萬至480萬元沽，呎價約14,724元，原業主於2017年6月斥資965.8萬元購入兩伙，另一單位現叫價880萬元放售。

●中原黎宗文稱，沙田欣廷軒8月份錄兩宗買賣，包括5座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，日前議價後以745萬元易手，呎價約17,366元，原業主則於2000年以215萬元購入單位，持貨22年帳面獲利約530萬元，單位升值約2.5倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅濤居1座中層G室，實用面積約702方呎，套三房間隔，放盤時開價約980萬元，議價後以918萬元易手，呎價約13,077元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區8月暫錄約14宗成交，對比上月錄約10宗略為增加，其中聽濤雅苑7座中層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，放盤時開價約730萬元，議價後以716萬元易手，呎價約13,876元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳日出康城緻藍天2座左翼中層B室，實用面積約942方呎，套四房連士多房設計，吸引同區租客承接自用，成交價1,250萬元，呎價約13,270元，上址原業主於2015年4月以875.6萬元購入，轉手帳面獲利374.4萬元，升值約43%。

●中原楊展強稱，將軍澳廣場8月暫錄3宗買賣，包括8座低層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，上月開價765萬元，議價後累減87萬元或約11%，跌穿700萬元關口，以678萬元易手，創同類型兩房戶1年新低，呎價約15,804元，外區首置客。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳維景灣畔本月首周已錄約12宗買賣個案，其中12座高層C室，實用面積約522方呎，三房連套房間隔，今年7月放盤叫價980萬元，累減122萬元或約12.4%，以858萬元易手，呎價約16,437元。原業主於2007年4月以266.8萬元入市，是次轉手帳面獲利約591.2萬元，升值約2.22倍。

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