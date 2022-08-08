美股道指升200點　英偉達逆市挫逾8%

美股周一早段向好，道指曾升206點，至33,009點；標指升25點，至4,171點；以科技股為主的納指漲96點，至12,754點。港股夜期報20,087點，升80點；高水41點。

專注圖像處理器(GPU)業務的無廠半導體公司英偉達(Nvidia)罕有地提前披露季度收入數據。於截至7月底止一季，該公司收入為67億美元，按年升幅只得3%，遠差過業績指引的81億美元，公司稱主要由於遊戲業務疲弱所致。公司股價挫8.57%，低見173.6美元。

曾協助美軍定位阿爾蓋達組織前首領拉登的大數據公司Palantir宣布，上季收入按年增長25.92%至4.73億美元；淨虧損擴大至1.79億美元；經調整虧損亦達到2,112萬美元，遠差過市場預期的盈利9,100萬美元。公司估計全年收入為19億美元，同樣少過市場預期，拖累其股價挫12.71%。

BioNTech的疫苗合作夥伴輝瑞亦宣布，將以每股68.5美元收購Global Blood Therapeutics，後者為一家專門治療罕見紅血球疾病的生物科技公司。是次交易總作價為54億美元，屬輝瑞今年內第三宗規模逾10億美元的收購案。輝瑞股價跌0.1%。