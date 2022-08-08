二手蝕讓激增　內地客1年蝕百萬沽粉嶺中心三房

二手業主鬥快走貨，蝕讓成交個案激增。8月首8日，市場已湧現至少近30宗帳面蝕讓，其中，粉嶺中心有三房單位以「蝕本」價578萬元沽，料原業主自付辣稅離場，約一年已損失近百萬元。市區大型屋苑大角咀港灣豪庭兩房戶賣668萬元，低市價約10%，約3年帳蝕約27萬元。

今日(8日)二手市場再現近10宗帳蝕個案。市場消息透露，上述粉嶺中心D座一個中低層單位，實用面積約513方呎，上月才叫價逾600餘萬元貼市價放售，減至578萬元沽出，屬同類型單位近期低位，呎價約11,267元。據了解，原業主料為內地客，於去年中才購入上址，持貨剛逾1年，單是帳面已蝕逾40萬元，市傳需另付10%額外印花稅約57.8萬元。

即使市區大型項目，都要劈至蝕讓才有承接。香港置業馬漢偉表示，港灣豪庭9座高層H室，實用面積約369方呎，以約750萬元放盤約一個半月，原業主原先根據銀行估價放盤，仍要減價逾10%，才獲首置客購入，呎價約18,103元。原業主於2019年7月以約695萬元購入，單位期內帳面虧損約3.9%。

屯門新盤低開，本月區內二手買賣中，料佔約三成需要損手，當中2020年才入伙的半新盤御半山亦成「蟹貨」，日前連錄兩宗帳面貶值轉讓。消息稱，其中1B座中低層戶，實用面積約435方呎，剛以635萬元轉售，呎價約14,598元，較約4年前購入價帳面低約3%。

同樣近年入伙的港島單幢盤也不能幸免。美聯蕭振邦稱，西營盤63 Pokfulam低層E室，實用面積約為209呎，開放式設計，原業主急賣，連租約售565萬元，呎價約27,033元，持貨約4年帳蝕約47.4萬元。

豪宅半新盤同時「價崩」，樓價跌幅更顯著。世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧1座中層B室，實用面積約1,599方呎，四房雙房間隔，享山景，叫價2,900萬元，累減120萬元，以2,780萬元成交，呎價約17,386元，低市價8%。物業約4年帳面貶值505萬元或約15%。

市場消息稱，大埔白石角雲滙2期10座一個單位，市傳以1,422萬元轉手，呎價近1.7萬元。原業主持貨約4年，帳面貶值約320萬元，樓價跌幅約18%。當中未計及有機會獲得的回贈及優惠。