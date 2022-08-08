各區新盤輪流登場搶客 何文田鐵路盤或月內推出

新界爆發新盤戰之際，有市區鐵路項目登場。何文田站項目今日正式命名為瑜一，該盤的1A期主打兩房及三房，有望本月內推出。

●何文田站新盤瑜一 最快月內推

集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一總共提供844個單位，其中第1A期佔447伙，由兩幢住宅大樓組成，一房戶佔75伙，單位實用面積311至364方呎。兩房有192伙，面積425至597方呎。三房戶有172個，面積889至1,145方呎，而四房戶有8伙，面積1,515至1,615方呎，當中包括特色單位。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周五賣82伙

新一批單位全部位於第1座，實用面積由266至482方呎，折實售價介乎393萬至605.6萬元，折實呎價由12,564至16,075元。長江實業高級營業經理楊桂玲表示，是次入場單位為第1座1樓H室，實用面積266方呎，屬一房間隔。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期連平台戶809萬招標沽出

該盤第三輪銷售已經截票，發展商表示，核數仍在進行中，初步點算收到逾15,331張入票，當中包括356張代理入票，按價單發售單位139伙計，超額認購逾109倍。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway次輪暫收逾8000票

●沙田名日．九肚山周五起賣55伙

長實集團旗下沙田名日．九肚山，落實周五(12日)發售55伙，包括52伙以價單形式發售，3伙招標出售，招標期由8月12日至10月31日。

●啟德尚‧珒溋三房招標售2,595萬元

●長沙灣The Campton兩房售999萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出32樓D室，兩房間隔，實用面積465方呎，成交價999.2萬元，呎價約21,488元。