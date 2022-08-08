各區新盤輪流登場搶客 何文田鐵路盤或月內推出
2022年08月08日 22:02
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新界爆發新盤戰之際，有市區鐵路項目登場。何文田站項目今日正式命名為瑜一，該盤的1A期主打兩房及三房，有望本月內推出。
●何文田站新盤瑜一 最快月內推
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站發展項目，正式命名為瑜一(IN ONE)，其中第1A期有望最快月內推出。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目正待批預售文件，估計有機會於本月獲批，並會隨即部署推出，項目將設有3個示範單位，為兩房及三房戶型，預計關鍵日期為2024年7月。
集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一總共提供844個單位，其中第1A期佔447伙，由兩幢住宅大樓組成，一房戶佔75伙，單位實用面積311至364方呎。兩房有192伙，面積425至597方呎。三房戶有172個，面積889至1,145方呎，而四房戶有8伙，面積1,515至1,615方呎，當中包括特色單位。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周五賣82伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周一(8日)公布第6號價單，提供47伙，包括首次於價單中推出的5伙地下連特色前庭戶。扣除15%折扣後，折實平均呎價約15,138元。該盤同日上載銷售安排第4號，落實周五(12日)以價單及先到先得形式發售82伙。
新一批單位全部位於第1座，實用面積由266至482方呎，折實售價介乎393萬至605.6萬元，折實呎價由12,564至16,075元。長江實業高級營業經理楊桂玲表示，是次入場單位為第1座1樓H室，實用面積266方呎，屬一房間隔。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期連平台戶809萬招標沽出
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第1A期，將於周三(10日)進行第三輪銷售，悉數推售該期數最後140伙。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤最新招標沽出1座5樓M室，實用面積412方呎，連平台215方呎，成交價約809.8萬元，呎價19,655元。
該盤第三輪銷售已經截票，發展商表示，核數仍在進行中，初步點算收到逾15,331張入票，當中包括356張代理入票，按價單發售單位139伙計，超額認購逾109倍。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway次輪暫收逾8000票
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway將於周三(10日)第二輪發售185伙，包括182伙以價單形式發售及3伙花園特色戶招標出售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，連同「復活票」計，已接獲逾8,000張入票，超額近43倍。
●沙田名日．九肚山周五起賣55伙
長實集團旗下沙田名日．九肚山，落實周五(12日)發售55伙，包括52伙以價單形式發售，3伙招標出售，招標期由8月12日至10月31日。
●啟德尚‧珒溋三房招標售2,595萬元
龍湖集團(00960)發展的啟德尚‧珒溋，最新招標沽出第1座18樓K室，實用面積844方呎，三房間隔，成交價2,595.2萬元，呎價約30,749元。
●長沙灣The Campton兩房售999萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出32樓D室，兩房間隔，實用面積465方呎，成交價999.2萬元，呎價約21,488元。