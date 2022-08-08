標普：料本港航班量到2025年才可回復至疫前水平

港府公布放寬入境隔離措施後，評級機構標準普爾發表報告，認為香港機場航班回復趨勢有較佳的展望，然而要回復至疫情前的水平，該行估計要到2025年才做得到。並且就算回復，航班量仍會跑輸國際，原因是中國和香港仍會是全球檢疫最嚴謹的地方。

該行預計，香港國際機場將繼續作為樞紐機場，連接大灣區與世界，是中國內地與世界的橋樑。其中7月入境內地旅客就達5萬人次，顯著高於今年第一季度的每月約2,000人次。

該行又料，香港在本年底前仍不會放寬所有抗疫衞生措施。揮之不去的風險會減緩復甦的步伐，包括總體經濟遇到的阻力、通貨膨脹影響着家庭可支配收入和旅行成本，以及航空公司和航空服務商目前正面對前所未有的勞動力短缺情況。

標普稱，香港機場管理局未來兩年的財務表現，將受制於緩慢復甦的客運量和零售收入，其營運資金(FFO)可能在截至明年3月底止的本財政年度保持負數。在進一步放寬旅行限制後，預計要到2024財年起，該局才會出現較佳的復甦。慢復甦和第三條跑道系統(3RS)所牽涉的持續資本支出，正在推高機管局的債務負擔。管理層預計到2025財年總債務將達到1,230億港元。