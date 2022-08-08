【台海緊張】一旦開戰　北亞貿易勢必率先癱瘓

台海局勢依然緊張，外媒發表分析報告指出，若中國內地真的封鎖台灣，而美國展開反制，台灣海峽被宣告為戰區，該地區的所有航運的貿易融資和保險將會蒸發。舉例澳洲大部分鐵礦石貿易也是行經台灣海峽運往中國北部港口，運往日本和南韓的貨物也走這條路線。

據報今年首7個月，全球有近半貨櫃船通過台灣海峽。最大型的10%貨櫃船隊中，有88%利用這條水路。每天都有運載約100萬桶石油的油輪通過台灣海峽。雖然開往北亞的船隻可以避開台灣海峽，但若通過菲律賓呂宋海峽改道台灣東部，很容易遭遇颱風。

若不是海運，對台灣領空的任何封鎖也會對經濟產生深刻影響！台灣出口很大一部分倚賴空運而非海運，其是全球集成電路業之王，佔全球晶圓代工產能63%，在10納米以下半導體佔全球供應比重更達92%。

除半導體製造外，台灣還建立了一套集成電路(IC)設計、封裝和供應的生態體系，一年的IC出口值高達1,400億美元。而中國內地是台灣近半IC出口的目的地，台灣製造的晶片，對中國內地出口的電子產品至關重要。

數據顯示，IC現在是交易最熱門的第4大商品，僅次於原油、成品油和汽車。另外，中國內地若封鎖台灣可能遭到反制，這意味不僅是台灣的貿易會中止，運送至中國內地北方港口的大量原材料，以及中國內地要輸出的製成品也將受到影響。