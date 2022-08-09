東方日報B1：中電上半年蝕48億　港加價在即

中電上半年轉蝕的「元兇」乃澳洲業務EnergyAustralia(EA)對沖合約錄79.57億元公平值虧損，把本港和內地盈利「嘔凸」，直接拖累集團錄營運虧損38.46億元。即使扣除有關公平價值變動，澳洲發電組合盈利下降和煤價持續高企，仍拖累集團營運盈利按年大幅倒退25.36%至41.11億元。

集團解釋，上半年澳洲電力供應緊張及燃料價格高企，令「全國電力市場」的電價增至3倍以上。由於EA旗下Mount Piper及雅洛恩電廠發電量下降，未能滿足部分合約的發電量，導致需以高昂成本結算相關的遠期合約。

然而，期內出現的公平價值虧損並不影響現金流，只要合約到期時的發電量達標，合約原定的價格將會實現，公平價值虧損將會被消除，這些虧損與公司業務的基本營運表現無關。中電第二期中期股息維持在每股0.63元，算是對長期收息的小股東有交代。

首席執行官藍凌志坦言，澳洲乃至全球上半年能源價格急劇上升，作為能源出口大國的澳洲出現電力短缺，對電價帶來壓力，料下半年燃料價格維持高企，惟重申上半年市況並非正常，澳洲業務基本面仍穩健，長遠加大對能源轉型項目的投資，在項目甚至企業層面上的合作都持開放態度。財務總裁戴思力補充，評級機構標普上月將EA的信用評級下調至「BBB-」，不會威脅集團的派息能力，派息將維持穩定。

至於中電最大盈利來源的香港電力業務，上半年營運盈利增加5.4%至40.73億元。不過，集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄坦言，國際燃料價格過去18個月倍升，倫敦電費加幅已高達70%，新加坡亦加近45%，就算中電已盡力控制成本並實施能源分散措施，壓力仍然很大，今年燃料費負擔估計超過200億元，較去年及前年分別多約四成及六成，相信今年底與港府商討電價調整時，本港電價面對上調壓力是無可避免。

中電在元朗朗屏的一條電纜橋在6月下旬起火，造成屯門、元朗、天水圍大停電。藍凌志表示，正調查事故原因，會適時公布結果，今後會加強安全措施，惟事故不會影響香港業務營運，今年維修費用方面料不會造成重大影響。業績公告亦提到，開始為擬於香港東南水域興建的離岸風場項目進行岩土勘測工作。

另方面，內地業務上半年營運盈利更按年增長近29%，乃核電及可再生能源項目之貢獻，抵銷了煤價高企對火電業務的影響，6月底止被拖數的新能源電價補貼按半年增加12.25%至25.84億元，遂重申會探討不用補貼的「平價上網」項目。

中電早前宣布減持印度業務Apraava Energy一成股權，上半年有9.86億元虧損入帳，交易完成後或會隨入帳方法有變將再錄22.66億元虧損，不過，目前無意再減持。