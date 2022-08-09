廖嘉豪：聯儲局9月再加息75個點子可能性驟增

美國7月增加了52.8萬個就業職位，遠高於市場預期的25萬個。私人企業就業職位增加了47.1萬個，其中服務業職位為40.2萬個。各個行業招聘都很強勁，休閒和酒店業新增了96,000個工作崗位。失業率出乎市場意料跌至3.5%，美國人平均時薪按月增長0.47%。鑑於就業市道之前出現轉弱迹象，職位空缺下降和首次申請失業救濟人數上升，今次公布的非農業就業職位增長強勁尤其令人驚訝。

事實證明，即使增長放緩速度快於預期，通脹也更加持久，這對包括美聯儲在內的全球央行構成了重大挑戰。聯儲局官員的鷹派指引、更強勁的ISM服務數據以及強於預期的就業和工資增長，推動美國2年期國債收益率上周上漲35個點子，為6月聯儲局議息會議以來最高水平。與聯儲局上周的鷹派言論一致，筆者預計官員們最終將通過言論和最有可能在9月FOMC會議加息75個點子，藉此令市場對政策轉向放鬆的預期降溫。如果今個月就業報告繼續非常強勁，或者核心通脹按月升幅達0.7%，甚至可能推動聯儲局9月加息100個點子，即使屆時堅持75個點子的加幅，聯儲局仍有機會暗示即將召開的會議，或再加息75個點子。到今年年底，聯邦基金利率或至少達到4%。其實增長放緩正是聯儲局想要的結果。勞動力市場略有放鬆，但仍然過於緊張，可能還需要幾個月的時間，才能達到阻止工資加速增長的供需平衡局面。

隨着聯儲局收緊政策經濟放緩、高通脹和俄羅斯與烏克蘭持續戰爭，環球前景變得不確定。預期宏觀環境或有45%機會率保持韌性，仍屬我們的基本情境預測，40%可能性陷入衰退，以及15%機會率可能回復至令人意外的穩健情境。預計美國10年期國債收益率，在2022年見頂的可能性達70%，年底可能回落至2.3%。因此近期債息如果借通脹或高企更長時間而反彈，反而再次提供鎖定高收益率機會。環球資產配置方面，投資者對美國中長期國債、投資級別公司債券和美國通脹掛鈎債券，綜合地持偏高比重，目前仍屬合適策略。

從1946年以來，美國股票跌幅超過15%的跌浪中，有12次是伴隨着經濟衰退，這些涉及經濟衰退的股市調整往往會更深、更久，跌幅中位數逾27%，從高位到低位的時間中位數為280日，所以即使近期美股較6月中低位錄得不俗反彈，大家也不要過快掉以輕心。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪