道指升29點　紐油漲近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.38；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7585；美元兌日圓處134.93；歐元報1.0197，英鎊報1.2084。金價處1,788.87美元。布油報96.52美元，紐油處90.45美元。比特幣升2.6%，報2.37萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報32,832點，升29點或0.09%；標指收報4,140點，跌5點或0.12%；納指收報12,644點，跌13點或0.1%。

●港匯於紐約交易時段觸發弱方兌換保證水平。金管局承接29.75億港元沽盤，以捍衞聯匯制度。於周三(10日)，銀行體系結餘將減少至1,261.98億港元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,983點，跌61點或0.31%。

●即月恒生指數夜期收報19,958點，跌49點，低水88點，成交11,572張。

●外媒報道，日本軟銀計劃賣出對網上券商平台Sofi Technologies的部分或所有持股，軟銀目前持股比例為約9%。

●電動車初創公司Canoo行政總裁Tony Aquila周一(8日)宣布轉變策略，將外判第三方負責生產並在2022年年底之前交付給沃爾瑪(Walmart)的第一批電動廂型車，不再堅持在自家位於美國阿肯色州Bentonville的工廠進行裝配。

●即月恒生指數夜期收報19,958點，跌49點，低水88點，成交11,572張。

●紐約9月期油收報每桶90.76美元，升1.75美元或1.97%；布蘭特10月期油收報每桶96.65美元，升1.73美元或1.82%。

●有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)表示，美國經濟處於衰退之中，相信聯儲局料將在2023年減息。

●紐約12月期金收報每安士1,805.2美元，升14美元或0.78%。

●英國富時100指數收報7,483點，升42點或0.57%；法國CAC指數收報6,524點，升52點或0.8%；德國DAX指數收報13,687點，升113點或0.84%。

●新股檸萌影視每股定價27.75港元，人人有份。