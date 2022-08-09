Apple整個財年只花2.5億元收購　原因係...

外媒周一(8日)報道，蘋果公司(Apple Inc.)在過去兩年收購步伐大幅放緩，凸顯Apple在經濟不景氣和政府審查愈趨嚴格的情況下變得更加謹慎。Apple股價周一收報164.87美元，下跌0.29%。

監管文件顯示，Apple在上一財年(2021財年)用於收購相關費用僅3,300萬美元(約2.57億港元)，今年首9個月(截至2022年6月底)則為1.69億美元，都遠低於2020會計年度的15億美元。

Apple今年只達成兩筆已知的收購交易，分別為英國金融初創企業Credit Kudos和人工智慧音樂公司AI Music。有別於以往每3至4周就收購一家公司。

反觀，其他科技巨頭頻頻大舉收購，微軟今年1月斥資約690億美元收購美國遊戲巨擘動視暴雪。亞馬遜上周以17億美元全現金收購掃地機械人製造商iRobot。

科技收購並非易事，正面臨各國嚴格審查。Nvidia收購晶片設計平台ARM的交易歷經一年半，以失敗告終。美國聯邦貿易委員會(FTC)對Facebook母公司Meta提出訴訟，阻止其收購虛擬實境(VR)公司Within Unlimited。

分析師表示，景氣低迷和企業收購審查愈來愈嚴格，Apple明年將持續謹慎控制支出，進一步阻礙收購步伐。