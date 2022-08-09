【高盛推介】阿里正式申請香港為主要上市地　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴公布，已向聯交所申請並已收悉確認，將公司於聯交所主板的第二上市地位變更為主要上市，並預計將於今年底前生效。阿里周一(8日)失守90港元水平，跌約4.4%，周二(9日)早段逆市走高，現報89.1元，升約0.3%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低吸納好倉，上周五(5日)及本周一共錄得約1,110萬元資金流入。

阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。

阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿8.1倍，價外、低面值。

阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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