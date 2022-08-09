土瓜灣重建項目暫錄16份意向書 　中午截收

市區重建局土瓜灣榮光街/崇安街項目於周二(9日)中午12時截收意向書，地盤面積約30,957方呎，預計總樓面面積約278,615方呎，提供約560伙。市場預期每方呎樓面地價約1萬至1.3萬港元，估值約27.86億至36.22億元。

中標財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，地盤規模大，景觀良好，加息因素對投地會有影響，會審視招標文件，會抱持審慎樂觀態度去研究每幅地皮。