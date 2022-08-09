【高盛推介】美團回調整固　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日於180元水平反覆整固，周二(9日)早段再度回調，最低見174.2港元。現報175.2元，跌約2.2%，落後大市。有券商料美團今年次季淨虧損錄26億元人民幣，但該行亦表示內地消費於次季末開始復甦及及集團致力優化成本利好因素，料市場或上調對美團的次季預測。該行重申對美團「增持」評級，目標價225元。

觀察個股輪證資金流向，周一(8日)資金趁低吸納好倉，錄得約1,120萬元資金流入。淡倉於上周二(2日)至上周五(5日)皆錄得資金流入，合共約1,370萬元後，周一資金轉向獲利沽出。

美團購22492，行使價205.2元，2022年11月8日到期，實際槓桿6.9倍，行使價180至220元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

美團購13431，行使價188元，2022年9月27日到期，實際槓桿8.1倍，短期、貼價、高槓桿。

美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.9倍，熱門、價外。

美團牛62906，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比8.8倍，相近收回價牛證中街貨較低。

美團沽20048，行使價158.48元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.9倍，低面值。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.3倍，價外、低街貨。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率6.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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