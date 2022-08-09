屯門NOVO LAND再售特色戶　呎價兩萬元

對於有政黨建議豁免內地人繳雙重印花稅，陳氏認為，本港與內地頻繁的經濟交流之下，經常穿梭兩地的營商人士亦有住屋需求，相信有關建議對該類內地買家有幫助。

該盤的銷情帶動新界西的整體一手交投量。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，據該行數據資料，新界西今年首7個月的一手成交佔整體41.5%，比例較去年同期上升近倍，佔比更是8年新高。

為配合新一輪的銷售部署，中原地產向該盤買家送出置業優惠，中原地產高級資深營業董事方啟明表示，由即日起至2022年8月31日，經中原地產購入上述項目三房單位的首20名買家，可獲贈3張屯門至紅磡「全月通加強版」月票，優惠總值3.6萬元。優惠先到先得，送完即止。