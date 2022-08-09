【老友記注意】新一批銀債最多發行450億元　「保底息」4厘

港府發行第7批專為「老友記」而設的銀色債券，發行額增至350億港元，可視乎市場情況，「加碼」至最多450億港元，「保底息」亦上調至4厘，2023年或之前年滿60歲(即1963年或之前出生)及持有有效香港身份證的「銀髮族」可於8月23日起認購。

政府去年8月發行300億元銀色債券，保底息率3.5厘，並首次將合資格認購年齡由65歲降至60歲。

新一批銀色債券的目標和最高發行額，以及最低息率均比以往為高。港府表示，將有助進一步促進年長市民的参與，並在目前充滿不確定性的投資環境中，為年長市民提供一項安全可靠又具穩定回報的投資選項。同時，銀色債券亦是政府推動普惠金融的其中一項舉措。

是次發行的銀色債券認購價為每手一萬港元，年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4厘。

金管局助理總裁(貨幣管理)陳家齊指出，在釐定今批銀債保證息率和發行額時，在考慮到以往發行經驗、一系列市況因素，以及聽取各界意見後，認為4厘保證息率合適，冀為長者提供「盡可攻，退可守」的產品。

她稱，發債所獲資金將投入外匯基金中的債券基金，有關投資多年以來都錄得正回報，故投資者不需擔心還本付息能力。

為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。認購期由8月23日早上9時開始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日發行。

中國銀行(香港)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，投資者冀於目前股債匯市波動的情況下尋求低風險產品，預計今批銀色債券錄得超額認購機會甚高，料每人認購25至30手，並相信線上認購比例將會增加。他又估計未來兩至三年本港通脹介乎2至3%，即銀債浮息高於「保底息」的機會甚微。

銀色債券不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。他指，過往該行98%客戶選擇持有銀債至到期。