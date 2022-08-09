油價跌逾1% 道期微揚
2022年08月09日 16:30
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美匯指數報106.18；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.7598；美元兌日圓報134.88；歐元處1.0224；英鎊報1.2094。金價報1,791美元。油價跌逾1%，布油報95.18美元，紐油報89.37美元。比特幣企2.3萬美元。道指期貨升17點。
●市後關注點
-18:00 美國7月NFIB中小企業樂觀程度指數
●港府澄清未有考慮放寬物業印花稅，港股氣氛即時冷卻，恒生指數收市跌42點，收報20,003點。國企指數跌26點或0.39%，報6,794點；科技指數跌40點，至4,295點。主板成交821億港元。https://bit.ly/3bDRxkT
●滬綜指收升10點，煤股領漲3%，生物製藥股向下。https://bit.ly/3SDHa1i
●花旗料聯儲局下月有機會大手加息1厘。
●又話糧食危機？烏克蘭2.6萬噸玉米無人接貨。
●莫斯科交易所傳開始暫停日圓交易。
●Apple整個財年只花2.5億元收購，原因係...
●巴菲特續增持西方石油，持股比例升至超過20%。
●摩通：大宗商品有望反彈，籲投資者減持股票換入。
●宏碁董事長：提防英特爾晶片加價是PC業黑天鵝。
●中國經濟：
-爛尾樓陰霾籠罩！內房抵押貸款證券市場急降溫。
-網信辦集中整治涉及虛擬貨幣炒作亂象。
-深圳證監局對招商證券採具警示函措施，指業務過程存問題。
●港府澄清沒有考慮放寬物業印花稅相關討論。
-利嘉閣：倘免內地客辣稅可提振樓市，有助經濟復甦。
-代理：放寬內地買家辣稅料帶旺豪宅市場。
●市建局土瓜灣重建項目共收18份意向書。
●新一輪銀債最多發行450億元，「保底息」4厘。