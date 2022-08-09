大新：本港利率勢跟美上調 信用卡或加貸息

第二期消費券剛到手，她稱上半年的第一期消費券對該行的信用卡交易量並未造成影響。不過，蔡氏坦言，大新銀行首季信用卡發卡量按年下跌，主要因為2至3月疫情高峰期時暫時關閉部分分行，招攬新客的渠道亦因疫情一度受阻。隨着疫情放緩，發卡量已逐漸回復疫前水平，料年底將能達成全年發卡量目標，該目標亦無因疫情而降低。

首季信用卡交易量按年下跌，蔡氏解釋，期內本港禁止晚市堂食，影響其他消費活動，加上同時關閉美容與健身等場所亦影響信用卡交易額，因這些項目的交易額較大，影響較重。她相信若本港疫情持續受控，交易額趨勢將持續向上，7月已接近回復疫前水平。

她續指，消費券推出未見削弱大新收單業務，支付寶和微訊支付用量雖見上升，惟同時商戶信用卡營業額並無下滑，推測客戶即使有消費券，仍繼續碌卡，反映市民消費開支相應增加。

隨着全球旅遊業逐步復甦，上半年大新信用卡旅遊相關簽帳亦見上升，包括外幣交易簽帳，其中英鎊交易增幅最勁，機票和酒店簽帳均上升。