【產經直播】港股上落格局難擺脫？
2022年08月09日 16:34
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iFAST Global Markets副總裁溫鋼城
雖然美國消費者對通脹預期大幅回落，但隔晚美股仍然個別發展。外圍無咩表現，港股周二(9日)亦繼續承接上日弱勢，低開6點後，在兩萬關附近好淡爭持，收市報20,003點，跌42點。港股氣氛疲弱，上落市悶局難以擺脫？
行會召集人葉劉淑儀接受外媒訪問，指政府可考慮免除內地買家雙重印花稅，其後政府澄清並無相關討論，令本地地產股升幅顯著收窄，板塊好快炒完，股民都係望下算？
中國聯通(00762)周一(8日)公布中期業績，半年多賺兩成至109.6億元人民幣，每股中期息按年增派37.5%至0.165元人民幣。該股績後有追捧，彈4%。中國移動(00941)周四(11日)亦公布業績，中資電訊股有咩部署策略？
多家車企公布7月銷售數字，吉利(00175)7月汽車總銷量按年增約24%至逾12.26萬輛，當中7月純電動汽車銷售按年增3.49倍至逾2.2萬輛；相反長汽(02333)7月新能源車銷售按月跌15.3%。車股近期處於整固階段，邊隻可以趁低吸納？
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