【產經直播】港股上落格局難擺脫？

雖然美國消費者對通脹預期大幅回落，但隔晚美股仍然個別發展。外圍無咩表現，港股周二(9日)亦繼續承接上日弱勢，低開6點後，在兩萬關附近好淡爭持，收市報20,003點，跌42點。港股氣氛疲弱，上落市悶局難以擺脫？

行會召集人葉劉淑儀接受外媒訪問，指政府可考慮免除內地買家雙重印花稅，其後政府澄清並無相關討論，令本地地產股升幅顯著收窄，板塊好快炒完，股民都係望下算？

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