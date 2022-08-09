富邦銀行上半年多賺2.27%　主要受營運收入增加

富邦銀行(香港)公布，截至2022年6月30日止首6個月淨溢利按年上升2.27%，至2.03億港元。該行指，淨溢利上升，主要是由於營運收入增加9.21%，惟部分增幅被減值虧損增加35.46%所抵銷。平均股本回報率及平均資產回報率分別為2.73%及0.34%，而2021年同期則為2.72%及0.35%。

受貸款和債務證券投資組合增長所帶動，淨利息收入增加9.32%至6.97億元。市場息率自2022年初起急速上升，導致資產收益於重訂價格後增加。儘管如此，該行存款成本的增幅超過整體資產收益的升幅，令淨息差下降3點子至1.27%。

非利息收入上升9%至2.27億元，這主要是由信貸業務及保險業務收入分別錄得1.2倍及39%的增長所帶動。貿易融資業務收入亦增長19%。然而，市場氣氛持續疲弱，令信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別下跌52%及33%。非利息收入對總營運收入比率維持在24.6%的水平。

該行指，受一些關鍵經濟因素預期轉差以及貸款和債務證券投資持續增長所影響，集團第一及第二階段的貸款減值虧損為1,700萬元，而其他金融工具減值虧損則為500萬元。由於內地房地產市場進一步惡化，第三階段的貸款減值虧損(扣除壞賬收回後)為1.58億元。減值虧損總額為1.82億元，較2021年同期增加35%。於2022年6月30日，計及商業票據的減值貸款比率為1.00%，減值貸款覆蓋率則為70.2%。