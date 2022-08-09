商湯推AI下棋機器人「元蘿蔔」　公司話個名其實咁解...

呢款同太空人撞樣嘅機器人有咩咁勁，何以要拎咁多銀兩出嚟捉棋？厲害了，據了解，呢款機器人獲中國象棋協會授權，提供專業象棋課程及等級評測。普通版售價1,999人仔，可提供16至15級課程；Pro版售價2499人仔，提供16至13級課程，兩個版本都包埋考試報名費。首批產品天貓平台預售。

新product明顯係想打動一眾望子成龍的家長啦，霍啟剛太太、跳水皇后郭晶晶以首席產品體驗官現身發布會，大讚「元蘿蔔」唔單止係一位全能棋手，同全屋成員對弈都係棋逢敵手，外表仲好可愛，好似屋企多咗個新成員咁。佢仲話「元蘿蔔」可以讓孩子了解中華傳統文化，佢自己仲體會到「科技及人文的交融」喎。

至於點解佢叫「元蘿蔔」？蘿蔔同象棋係冇關係嘅，公司同絲絲解釋，「元」係取自「元始」，「蘿蔔（用普通話讀）」意思係「Robot」（機器人）。

商湯周二收市價2.19港元，跌0.45%，每手買賣單位1,000股，絲絲屈指一算，蘿蔔仲貴過一手商湯。