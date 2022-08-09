國泰又拖數！第4度押後支付港府優先股息

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜跌出3甲的國泰航空周三(10日)公布中期業績前夕，又一次宣布拖欠港府的優先股股息，為港府輸血吊命以來第4鑊。

國泰最新公布，董事局已議決延遲派付原定於2022年8月12日到期應支付予優先股持有人的股息。根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款，而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息，一天未還清，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。

而上述優先股持有人其實就是港府。回顧2020年6月，國泰獲得港府「泵水」合共273億元「救亡」，其中包括向財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited發行195億元的優先股。該批優先股自發行日起計滿3年之日，其年利率為3厘，第4年及第5年的年息分別是5厘及7厘，之後的年息則是9厘。股息支付日為每半年支付一次。以此推算，今次拖欠的優先股股息仍是2.925億元，4次累計拖欠11.7億元。

回看2020年政府作出大規模「救亡」行動時，當時已有不少專家警告後果是浪費公帑的無底深潭。