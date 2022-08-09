【台海緊張】美表明踩入太平洋　全球經濟戰升級

台海已成全球經濟王者爭霸戰的最主要戰場，任何風吹草動皆可頓時讓全球市場震盪，甚或扼殺個別經濟體！美國副國務卿舍曼表明，世界的未來將由太平洋定調，美國正加碼投資該地區，盡其所能地參與，並推廣以規則為基準的國際秩序。綜合市場分析警告，一旦台海開戰，首當其衝受害的是北亞貿易和能源運輸，然後是環球最先進的半導體供應，單是這樣已可令各產業陷入停產恐慌，世界經濟受創的程度將遠大於俄烏戰事，資產價格亦難免跟着急挫。

有外媒統計，若台海開戰，全球經濟恐驟失2.61萬億美元(約20萬億港元)，佔環球生產總值(GDP)約3%，足夠令世界即時陷入衰退，因內地會被施加制裁，不但引發全球金融市場混亂，也衝擊世界貿易物流，若再加上間接衝擊，全世界將遭受難以估量的經濟損失。若中國和以先進國家為首的38個經合組織(OECD)成員國起衝突，將抹除中國從出口獲得的附加價值1.34萬億美元，相當於中國GDP約10%，而38個國家出口到中國的附加價值也會消失。

單是歐美日與中國貿易中斷，將有合共1.91萬億美元的附加價值被蒸發，相當於全球GDP的2.2%，料中國GDP將減7.6%；日本降3.7%；歐洲失2.1%；美國也會跌1.3%。因此，分析相信，西方會投鼠忌器，因為對中國施以經濟制裁是「雙刃劍」，不像制裁俄國這般容易。再者，若對中國的經濟制裁成為現實，全球經濟勢分裂成兩大競爭體系：一個是以美歐為首的先進國；另一個是中俄為首的新興國。

英籍歷史學者、哈佛大學講座教授Niall Ferguson稱，一旦台海開戰，就等如切斷全球三分之一海上交通關鍵航道，而台灣領空被封鎖將禍及半導體運送，尤其該地佔全球晶圓代工產能63%，在10納米以下最先進半導體佔全球供應比重更達92%，即全球恐頓時失去高端晶片供應。除半導體製造外，台灣還建立了一套集成電路(IC)設計、封裝和供應的生態體系，一年的IC出口值高達1,400億美元。數據顯示，現時IC是交易最熱門的第4大商品，僅次於原油、成品油和汽車。

美國智庫則估計，若中美對戰為期一年，美國GDP將挫5至10%，為1930年代大蕭條以來最大衰退，相比2009年也僅是下滑2.6%；西方對華實施制裁的成本也遠高於俄國，因俄不是世界工廠，而美與中台的貿易額是美與俄烏的10倍以上，同時警告中國絕不會讓美國取得任何半導體。

事實上，台媒已直言內地開打了經濟戰，禁止食品只是開端。從俄烏戰爭經驗來看，經濟戰比子彈威嚇更具效果，並提醒《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)的優惠稅率只是延長、沒有簽約，意味內地可隨時終止，而台灣也可能以禁止晶片供應來報復，不但兩敗俱傷，更會礙及全世界智能產業。中長線而言，台商會有一波出走潮，將廠房轉至東南亞等地。

短線而言，台灣原油進口已受阻，超級油輪Ghinah原定上周五到達高雄港，但因軍演而要改道。若軍演從現在到9月中旬，另外4艘美國油輪航程勢被打亂，涉及800萬桶原油。分析警告，最近全球能源價格漲勢稍見緩和，如今地緣政治緊張又可能擾亂油輪運輸，或引發原材料價格再飆。

德國也就台海局勢發表研究報告，若德歐向中國實行經貿脫鈎，德國要付的代價將是英國脫歐6倍，汽車業受創最深，恐損失8.47%產值，其次是運輸設備製造商損失5.14%，機械製造業損失4.34%。這些產業統統與先進晶片有關。

相比德國，處於「第一島鏈」的日本和南韓更值得擔心，台灣專家指出，目前內地正趁機使軍演成為新常態，否認台灣海峽是國際航道，欲奪控制權。若內地真的封鎖海峽而美國又展開反制，該區所有航運貿易融資和保險將被「清零」。舉例澳洲大部分鐵礦石和天然氣貿易是行經台海運往日韓，若改道通過菲律賓呂宋海峽行徑台灣東部，很容易遭遇颱風。

因此，日資券商野村估計，若台灣「有事」，日本GDP將立即萎縮1.8%，日圓匯價將升值10%，更強調這僅估計貿易中斷的風險，若再考慮對中日貿易影響和對其他經濟體的連鎖效應等，「對日本經濟的打擊將難以計量」。

滙豐銀行首席亞洲經濟學家范力民亦警告，製造業是當前全球經濟最脆弱環節，並將連鎖拖累亞洲經濟。在台海局勢未緊張前，亞洲出口商已面臨艱巨挑戰，因美歐及中國等主要市場的需求將在未來幾個月放緩，無法排除亞洲陷入「貿易衰退」的可能性，即下半年出口量將大跌。