內地新增貸款或大縮　地方政府赤字恐擴

中國7月新增人民幣貸款等信貸數據雖尚未揭曉，但外媒綜合多家機構的預估中值顯示，內地業主集體停繳按揭貸款風波拖累房地產銷售等背景下，7月信貸需求仍不足。評級機構標普亦警告，在經濟增長和房地產銷售放緩之下，地方政府今年的赤字規模恐擴大。

據預測，上月內地新增人民幣貸款1.1萬億元人民幣(下同)，按月減逾六成。在專項債發行高峰之後，7月政府債淨融資額亦料按月大減，當月新增社融規模或約1.3萬億元，按月驟降逾七成。

早前已把今年內地經濟增速預測降至3.3%的標普估計，中央或不會大增地方債發行額度，從而迫使地方政府使用現金融資，亦意味政府將削減開支，並可能面臨地方經濟增長放緩引發的二級影響；而控制財政風險的優先程度，將高於以投資促增長的需求。

不過，自4月各產業復工、積極政策等因素疊加，有效促進車市增長，內地乘聯會指，7月乘用車市場零售量達181.8萬輛，按年增20.4%，是以往10年的次高增速。同月新能源乘用車批發銷量更有56.4萬輛，按年增1.23倍。