【貨幣戰】美議員促快推數碼美元抗華　澳洲亦染指

隨着多國推出央行數碼貨幣(CBDC)，美元多年來作為國際貿易和儲備貨幣的霸主地位受到挑戰。美國有多名來自不同黨派的議員，轟聯儲局和拜登政府缺乏危機意識，形容這種新形態的央行數碼貨幣猶如各國之間「新型數碼資產的太空競賽」，促請聯儲局加快研究發行數碼美元。

據報加州民主黨眾議員沃特斯、阿肯色州共和黨眾議員希爾等跨黨派議員的加快發行數碼美元建議，最快下個月或能在眾議院金融服務委員會表決，將要求聯儲局除了目前的研究，還要研究數碼美元及創建未來可能發行數碼美元的一套流程。

聯儲局主席鮑威爾在6月發表演說時，曾提到數碼美元的發展能保障美國在全球的主導地位，當局並已完成為期4個月的CBDC公共審議期，搜集公眾意見。然而，他亦曾暗示，目前要優先對抗通脹和經濟放緩問題，「正確」發行數碼美元，比「率先」還重要。

美國總統拜登今年3月已簽署行政命令，下令進行研究，評估數碼美元對美國經濟增長與穩定的影響。民間的銀行則普遍認為，CBDC是弊大於利，央行將直接和民間銀行存款相競爭，也提高貸款成本。

中國推出數碼人民幣測試已逾兩年，主要是用於內地小規模的消費，但未完全排除在國際間的應用。

至於美國的盟友澳洲，其央行表示，與數字金融合作研究中心(DFCRC)合作啟動一項為期一年的計劃，研究在當地設立CBDC的情況，包括應用、商業模式、技術、法律和監管等，特別是CBDC的潛在經濟效益。據了解，當中會涉及開發一個有限規模的CBDC試點，該試點將在一個封閉的環境中運作。