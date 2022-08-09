【最後一幅】市建局觀塘市中心重建項目周三起招收意向書

觀塘市中心重建計劃最後一個地盤正式推出，市區重建局公布，觀塘市中心第四及第五發展區商業項目，於周三(10日)邀請有興趣參與的發展商提交合作發展意向書，截收日期為9月7日。市場初步預期每方呎樓面地價約8,500元，估值約184.1億元。

整個項目是市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，是次推出為最後一個發展區域，地盤面積約275,505方呎，完成後預計可提供約2,165,932方呎總樓面。項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群，並會提供政府、機構或社區設施樓面，以及大型休憩空間供市民享用。

在觀塘市中心項目的總綱發展藍圖下，項目透過規劃及重整土地，改善區內道路網絡及交通設施，加強與剛落成的第二及第三發展區，以及周邊地區的行人連接性。

為應對持續的疫情及最新的市場情況，市建局在本項目標書將試行「浮動規劃參數安排」。「浮動規劃參數安排」容許成功取得本項目的發展商及財團，在總樓面面積保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途。

當中商業樓面面積不可少於699,660方呎，並需設於項目的低層樓層，以保持項目位處觀塘區策略性位置的「市中心」特色。有關規劃許可申請已於7月呈交城市規劃委員會審批，若最終獲得通過，市建局會根據「浮動規劃參數安排」，將項目推出招標。