【晶片戰】美減對台依賴　內地查產業進度

美國為支持本土半導體產業，推出了《晶片法案》資助企業於當地建廠。外媒報道，總統拜登簽署該法案前，政府官員與多家汽車製造商、半導體產業相關企業舉行了閉門會議。分析亦指出，美國積極推動晶片本土化，除了要壓制內地的科技發展外，也是為了減少對台灣晶片的依賴。

提供520億美元補貼和激勵措施的《晶片法案》當中，表明獲得補貼廠商，10年內將不得於內地或其他不友善地區建廠。雖然該法案表面上看起來針對內地，但其條文中也警告勿「太過依賴台灣」的字眼。

法案落實前夕，多名政府高級經濟、國防官員與商界閉門會晤，參與的商家包括汽車業巨頭福特、通用汽車、晶圓代工廠格芯、半導體設備商應用材料等。各方討論公共投資如何加快半導體創新、支持電動車發展，並強化美國經濟、供應鏈及國家安全。

另邊廂，內地政府亦一直嘗試加快發展晶片，透過國家集成電路產業投資基金(大基金)向晶片製造商不斷提供資金。該基金成立於2014年，吸引約450億美元的資本。不過，外媒引述消息指，政府高層對於在耗費巨資後始終沒有突破性進展而「感到憤怒」，並正加緊對相關產業進行調查。