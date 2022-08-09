【台海緊張】港元流動性可能面臨挑戰

近日港股明顯缺乏熱錢入市，與港匯疲弱的大背景有關，尤其是中美雙方在台海局勢上針鋒相對，均對金融市場以至港匯造成壓力，更迫使香港金融管理局再度入市，於周一(8日)紐約交易時段尾段承接29.75億港元沽盤，以7.85港元的匯率售出相對的美元，捍衞聯繫匯率制度。

隨着美國持續加息，港元在港美息差持續擴大下，不斷觸及7.85弱方兌換保證水平，5月迄今金管局已多次出手承接港元沽盤，涉資已超過2,000億港元，周三(10日)香港銀行體系總結餘就會減至1,261.98億港元。鑑於台海緊張局勢升溫，外媒分析提醒，這或間接衝擊國際資金流入香港的信心，一旦兩岸之間對峙升級，西方國家藉此減少與中方保持互聯互通的本港金融資產，港元流動性可能面臨挑戰。

香港銀行同業拆息(HIBOR)周二(9日)全線向上，與樓按相關的一個月期拆息更連升5日，至1.54554厘，續創逾兩年以來新高；6個月拆息更升穿3厘，衝上2008年4月以來高位；1年拆息則高見3.55137厘。

花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳預計，美國或於明年3月底提早完成整個加息周期。雖然港銀定存利率仍有輕微上升空間，但高定存息率的情況料僅維持約半年。

儘管如此，她續指，該行今年上半年整體存款額已按年錄單位數增長；銀行存款收入更按年錄雙位數增長。在複雜的經濟環境下，高端客戶沒有增持現金的趨勢，而是調配存款組合。以往近95%客戶敍做3個月定存，惟截至今年6月，6個月以上定存比去年底急升25倍，12個月定存更比去年底狂飆34倍。

由於其他非美元貨幣走弱，她又指，部分客戶已趁機吸納外幣。今年3至6月較1至2月的外幣每月平均交投量上升約兩成。截至6月，日圓資產值比去年同期增45%，英鎊資產值亦升4成，泰銖資產值更高出一倍。

惟她估計，歐元區、英國和美國有機會於未來12至18個月出現經濟衰退危機，今年底環球及美國平均經濟增長僅介乎2至3%。