【瘋狂走貨】二手「3字頭」成交突湧現　特大折讓沽...

大型新盤低開搶客，二手樓價崩圍。市場驚現絕迹多時的「3字頭」或以下上車盤成交，不少為市區樓，其中，何文田半新盤加多利軒僅以371萬元售出，單位約5年帳面更貶值約16%。另外，新界大型上車盤河畔花園成交價也跌至370萬元，為2020年後項目首現低於400萬元。

市場消息透露，上述加多利軒一個中層單位，實用面積約181方呎，開放式間隔，單位曾作收租，原先叫價375萬元，是次做價料為屋苑歷來低位，呎價約20,497元。據了解，原業主於2017年購入上址，當時購入價逾440萬元，帳面蝕逾70餘萬元。

港島樓更出現「2字頭」以下買賣。中原林龍南透露，北角嘉運大廈中層開放式單位，實用面積約153方呎，獲投資者以288萬元購入，呎價約18,824元，單位約5年帳面僅升值24萬元。

新界東屋苑樓價跌幅更勁。美聯李澤權指，近期新界新盤僅以每方呎價約1.1萬至1.4萬元推出，二手業主只有減價。他稱，上述河畔花園E座高層7室，實用面積約242方呎，一房間隔，曾叫價460萬元，減價90萬元沽出，呎價約15,289元。據了解，有大型銀行對上址網上估價達465萬元，現低約兩成。屋苑對上低於四百萬元買賣，為2020年9月同面積戶以370萬元登記售出。

鄰近大圍金獅花園再錄低價。消息稱，該盤2期金滿閣中層4室，實用面積約306方呎，減價25萬元，日前以370萬元成交，呎價約12,092元。

此外，周二單日再現至少5宗蝕讓，全屬近年入市的半新盤。中原張永泉稱，灣仔壹嘉低層B室開放式單位，實用面積約315方呎，售價688萬元，呎價約21,841元，原業主持貨約4年帳面蝕72萬元。料為項目首宗貶值轉讓個案。

該行余仲平表示，荃灣海之戀．愛炫美3A座高層C室，原業主長居內地，得知有換樓客願意以1,680萬元承接，即返港簽約沽貨，呎價約20,690元，持貨約4年帳面虧損21.7萬元。

世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山雲海榕海臺1座低層A室，放盤1個月，累減89萬元，以911萬元成交，原業主持貨逾4年帳蝕77萬元。

油塘曦臺8月錄兩宗二手買賣，全屬蝕讓。中原洪金興稱，屋苑1座中層E室，以888萬元成交，約3年多帳面蝕讓24萬元。