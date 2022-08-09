樓價UPDATES：海怡半島三房成交價跌穿千萬

藍籌屋苑樓價繼續「失守」，鴨脷洲海怡半島套三房單位成交價跌穿千萬，同類型單位剛僅售910萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島8月份暫錄3宗買賣，包括13座低層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望內街及園景，議價後以910萬元易手，呎價約14,376元，新買家為同區用家，同有低於千萬元放盤，趁近期業主心態回軟入市換樓。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山寶馬山花園1座低層A室，實用面積約935方呎，套三房設計，成交價約1,818萬元，呎價約19,444元，新買家為區外換樓客。

●中原袁廣達透露，鰂魚涌南豐新邨5座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以592萬元易手，呎價約15,141元，同類單位於2020年5月曾售755萬元，成交價較高位跌超過20%。

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九龍區

●利嘉閣郭煥然表示，茶果嶺麗港城4座頂層連天台特色戶，實用面積約517方呎，連約466方呎天台，兩房間隔，日前以805萬元易手，呎價約15,571元，屋苑現時約有280個單位放售，入場費由660萬元起。

●利嘉閣李嘉輝指，黃大仙現崇山5A座中層C室，實用面積約567方呎，兩房間隔，望山景，成交價1,025萬元，呎價約18,078元，屋苑8月暫錄2宗二手買賣，兩房單位目前約有10個放盤，入場費由1,060萬元起。

●中原麥少基稱，九龍塘又一村美蘭閣低層C室，實用面積約1,683方呎，套三房間隔，以2,700萬元易手，呎價約16,043元，原業主早於2003年8月以618萬元購入，持貨約19年帳面獲利2,082萬元離場，單位升值約3.4倍。

●利嘉閣余美寶透露，紅磡海逸豪園5座高層G及H室，實用面積分別約538方呎及約544方呎，合共約1,082方呎，現為套三房連工人套房間隔，以2,100萬元售出，呎價約19,409元，該盤8月成交量共3宗，目前約有280個放盤，叫價由850萬元起。

●中原余倫鋒指，九龍站天璽海鑽璽高層D室，實用面積約672方呎，兩房間隔，享市景，最新以2,250萬元易手，呎價約33,482元，原業主於2013年11月以1,967萬元買入，持貨近9年轉售帳面獲利283萬元，期內升值約14.4%。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳天晉II第2A座高層A室，實用面積約943方呎，套四房間隔，另設工人套房，最新以1,775萬元成交，呎價約18,823元，上址原業主於2013年2月以1,233萬元買入，持貨約9年帳面獲利542萬元，期內升值約44%。

●美聯黃少明指，將軍澳中心6座中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，原先叫價1,210萬元，減價170萬，以1,040萬元成交，呎價約15,294元，原業主於2001年12月以276.4萬元購得，帳面獲利763.6萬元，升值約2.76倍。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山翠擁華庭15座低層D室，實用面積約933方呎，三房間隔，望山景，放盤1年，叫價1,380萬元，減幅達26.1%，減價360萬至1,020萬元獲買家購入，呎價約10,932元。

●中原陳鴻霆表示，部分業主開始面對現實擴大議價空間，馬鞍山居屋富寶花園8月暫錄得兩宗買賣，包括8座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約420萬元，議價後售388萬元，呎價約6,554元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，新近促成馬鞍山雲海榕海臺1座低層A室，實用面積約534方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，當時叫價1,000萬元，累減89萬元，以911萬元成交，呎價約17,060元，原業主於2018年2月以988萬元購入，持貨逾4年帳蝕77萬元。

●中原黎宗文指，沙田第一城8月暫錄約6宗二手買賣，4伙兩房戶成交價均低於500萬元，其中37座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，4月放盤時開價約570萬元，其後減至510萬元，以445萬元易手，呎價約15,669元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城2座高層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望市景，放盤兩個月，開價760萬元，累減110萬，以650萬元沽出，減幅約14.5%，呎價約14,412元，原業主於2018年3月以688萬元購入，持貨逾4年帳面蝕38萬元離場。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒5座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，放盤5個月，原先叫價848萬元，減103萬元，減幅12.1%，終以745萬元成交，呎價約17,366元。

●世紀21宇田羅家威透露，大埔中心17座高層F室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望部分海景，原先開價590萬元，放盤兩個月，減價60萬元成交，最終以530萬元成交，呎價約13,022元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角雲滙10座中層A1室，實用面積約836方呎，開價約1,435萬元，議價後售1,420萬元，呎價約16,986元，原業主持貨約4年帳面蝕讓約319.3萬元離場，但購入單位時享有發展商樓價回贈，實際蝕幅較帳面少。

●中原王勤學指，元朗區8月暫錄16宗二手買賣，其中尚悅‧嶺1座低層F室，實用面積約270方呎，一房間隔，放盤時開價約458萬元，議價後以450萬元易手，呎價約16,667元，原業主於2018年11月以395.9萬元一手購入，持貨近4年帳面賺約54.1萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑E座低層10室，實用面積約415方呎，外區首置客考慮到身邊家人及朋友皆居住同區，為方便照顧，獲減價22萬元，遂便決定於已補價自由市場以398萬元購入自用，呎價約9,590元。

●中原范德輝透露，青衣灝景灣8座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，去年10月叫價980萬元放售，近期降價至938萬元，最終售905萬元，呎價約18,173元，買家為外區租客，原業主持貨4年多帳面只獲利12.2萬元，期內僅升值約1.4%。

●中原張奇瑋表示，東涌藍天海岸1座高層C室原則相連特色單位，實用面積約1304方呎，套三房間隔，附百萬裝修，放盤約3個月，開價2,600萬元，外籍機師原業主賣樓回國，累減200萬元，以2,400萬元沽出，呎價約18,405元。

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