熱捧上車盤又激鬥！粉嶺及屯門項目再售325伙

豪宅新盤交投頻密，淺水灣有大宅以逾4億港元沽出，呎價達7.5萬港元。另一邊廂，新盤區兩個上車盤周三(10日)共推售325伙，勢將再掀起搶購潮。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway截票 累收逾9000票

林氏特別介紹兩伙特色單位，包括B座22樓單位20，實用面積310方呎，一房間隔，連197方呎天台，附有燒烤爐。而B座22樓單位21，實用面積329方呎，連271方呎天台，一房連衣帽間間隔。他指，上述兩伙即將於明日發售。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期連平台戶808萬元沽

該盤首錄交易告吹個案，其中第1座7樓A1室，實用面積676方呎，三房間隔，原本於上月底的首輪銷售以953.06萬元沽出，當時呎價約14,099元。同時，第1座32樓E室，實用面積235方呎，開放式間隔，原本以346.82萬元沽出，呎價約14,758元，惟兩宗交易已終止。發展商周二(9日)隨即重新推售上述兩伙，一度吸引近百組準買家到場抽籤，最新分別以916.6萬元及359.09萬元再次沽出。

●淺水灣90 Repulse Bay Road最後1伙 逾4億元招標沽

資料顯示，項目設有11伙，由2018年6月起開售至今全數沽清，共套現逾52.5億元，成交價介乎逾4.01億至5.2億元。

●上環CAINE HILL單日連沽兩伙 共涉1143萬

恒基地產的上環CAINE HILL，新近連錄2宗成交，共涉約1143.3萬元。其中，6樓C室，實用面積197方呎，開放式間隔，成交價約574.5萬元，呎價約29,161元。另5樓C室，面積與間隔相同，成交價約568.8萬元，呎價約28,873元。市傳消息指，上述兩伙單位由同一組買家購入。

●會德豐地產部署下半年主力推啟德及藍田項目

會德豐地產常務董事黃光耀表示，回顧今年上半年，集圍由年初至6月30日期間累沽466個單位，連同沽出的車位計，共套現近76億元。展望今年下半年，會將主力推出啟德MIAMI QUAY I及鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3期，料涉1,484伙。

他指，上半年推售的啟德MONACO MARINE，至今累售近310伙， 銷售額近40億元，為本年度市區銷售金額同銷量最高的新樓盤，以售出的單位計算，平均呎價近2.7萬元。同系同區的MIAMI QUAY I現正推出一系列軟銷活動。

●何文田128 WATERLOO增回贈吸客

上述單位包括5樓D室 、5樓G室、7樓A室、8樓C室及11樓B室，為4伙兩房連儲物室及1伙一房間隔。限時優惠直至2022年10月31日。據悉，項目至今累售39伙，連同車位銷售共套現逾8.5億元。

●旺角利奧坊‧曦岸連天台戶招標售1590萬元

恒基地產旗下的旺角利奧坊‧曦岸，最新招標沽出1座28樓E室，實用面積555方呎，兩房連儲物室間隔，連62方呎平台及298方呎天台，成交價為1,590萬元，呎價約 元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄223宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，包括8A座37樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,739.6萬元成交，當時呎價約24,958元，惟交易已於周一(8日)終止。