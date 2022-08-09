中港股市同陷窘境 分析師：內地未來10年經濟增長或得2%

美國眾議院議長佩洛西訪台後引發連鎖反應，除了牽動兩岸三地股市走勢之外，全球股市亦要承受「佩洛西溢價」壓力。港股周二反覆偏軟，險守兩萬點大關，疑因唱淡A股遭內地封殺的前交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝再唱淡中國經濟，又警告在中美關係持續緊張之下，中港股市後市表現恐更差。

市場對通脹、歐美陷入衰退等問題憂心忡忡之際，外媒引述分析，稱台海地緣政治緊張局勢或會延長好幾個月，甚至變成常態，投資者需考慮到關稅問題、抵制行動等諸多風險，從而對內地、台灣及日本股市帶來額外的風險溢價，同時收入依賴三地的跨國企業亦會承壓，尤對內地有高度風險敞口的企業。

另外，由於內地在台灣周圍進行一系列軍事演習，令行經台灣海峽的船舶卻步，導致供應鏈更緊張，全球經濟脫鈎的可能性也提高。即使市場普遍認為內地股市目前估值不高，但這些風險衝擊投資者信心，不利中資股反彈。

佩洛西執意訪台逐漸被市場消化，亞太股市普遍從低位回升，A股3大指數周二先低後高，其中滬綜指升0.32%，收報3,247點，連升4日；深成指亦升0.24%，收報12,331點；深圳創業板指數則升0.71%，收報2,694點。台股亦收升0.2%，企穩15,000點樓上。

不過，洪灝直指，隨着過去一直熾熱的房地產市場驟然降溫，中國未來10年能達到每年2%的增速已算是非常樂觀的預測，這遠低於市場預期明年增長5.2%、2024年增長5%的速度。他指，目前仍未看到新的增長引擎和投資方向，新能源或半導體等行業的貢獻並不足以彌補內房暴跌的損失，內地政府應在10年前就着手處理樓市問題，現在當局才出手救市為時已晚。

中美關係惡化更令中資股深陷窘境。他認為，中概股從美退市不可避免，如這些股份一舉回流香港，本地市場「水池」根本不夠承接，勢拖累港股進一步下跌，這時內地推動兩地股市互聯互通擴容又會令A股受衝擊。

過去15年企業盈利增長而股市卻「有波幅無升幅」，主要是市場給予的估值愈來愈低。他預料，若內地經濟增長放緩至僅2%，或會進一步擠壓股市估值，直言不要對股市創新高抱有希望，中港股市將難以突破區間走勢，滬綜指、國企指數未來走勢會更疲弱。