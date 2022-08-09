【能源戰】俄中斷向歐輸油　因制裁影響付費

外媒報道，俄羅斯石油管道營運商Transneft PJSC指出，由於制裁措施導致過境費無法支付，上周經由烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克和捷克的原油運輸中斷。

Transneft雖然表示，經由白俄羅斯向波蘭和德國輸送原油的Druzhba管道北段沒有受到影響，但倫敦油價依然走高，布蘭特期油上漲1.3%，至每桶97.9美元。

俄羅斯已將北溪管道天然氣輸送受限一事歸咎於國際制裁。原油輸送如果出現類似中斷，將令地區能源危機惡化，加大通膨壓力，同時加劇衰退風險。

匈牙利的供應將尤為脆弱，總部在布達佩斯的煉油商Mol Nyrt表示，已經啟動會談，旨在通過向烏克蘭本身支付過境費來恢復原油輸送。公司表示，雖然有數周的儲備，但目前正在研究解決方案。

Transneft周二(9日)在一份聲明中表示，烏克蘭石油管網營運商、負責Druzhba管道南段原油運輸的Ukrtransnafta JSC，於8月4日停止了其界限內的石油運輸服務。Ukrtransnafta沒有立即發表評論。

Transneft和Ukrtransnafta之間的合約要求過境運輸需100%提前支付。Transneft稱，其雖在7月22日支付了8月的過境費，但7月28日又收到了退款。

Transneft稱，由於制裁的影響，參與交易的歐洲銀行沒有授權就來自俄羅斯的跨境支付自行做出決定，需要國家部門的批准。