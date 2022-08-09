美股個別發展　Novavax暴跌逾24%

市場觀望通脹數據之際，美股周二早段個別發展，道指升15點，至32,847點；標指跌6點，至4,133點；以科技股為主的納指跌93點，至12,550點。恒指夜期報19,997點，跌3點，低水6點。

花旗策略師Andrew Hollenhorst為首的團隊在報告中表示，上周公布的就業數據出乎意料地強勁，加上工資增長快於預期，令加息預期升溫。報告指出，花旗的基本假設是聯儲局在9月加息0.75厘，如果核心通脹高於預期，加息幅度就算達一厘也不足為奇。

Ark Investment舵手伍德(Cathie Wood)接受外媒訪問時重申，美國經濟已陷入衰退，除了連續兩季國內生產總值(GDP)收縮外，勞工部的家庭調查數據亦顯示，過去4個月就業人數一直持平，偶爾甚至會出現下降，而其他各項數據都表明經濟非常疲軟。

大多數經濟學家都認為，美國出現所謂的「債息倒掛」(即短期國債孳息率高過長期)現象，預示明年會出現經濟衰退，但伍德反而相信明年將會是「走出衰退」一年，並估計聯儲局將於明年重新減息。

企業消息方面，繼先前無廠半導體公司英偉達(Nvidia)預告收入增長急劇放緩後，記憶體晶片大廠美光科技亦修正了業績預測。該公司估計，於截至9月初止的財政季度，收入只會持平或低於先前估計的72億美元；下季度出貨量將繼續萎縮，收入和利潤率將會「顯著下跌」。

美光解釋，由於宏觀經濟因素和供應鏈限制，客戶已擴大庫存調整範圍，因此公司對2022歷年動態記憶體(DRAM)和快閃記憶體(NAND)的需求預期下降。美光股價周二曾挫2.69%。

值得注意的是，Ark旗下3隻交易所交易基金(ETF)於周一共買入了36.69萬股英偉達，涉資6,529.47萬美元(約5.09億港元)，惟英偉達股價周二仍挫2.5%。

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)將全年收入指引大減逾半，現介乎20億至23億美元，原因是該公司的新冠疫苗需求差過預期。管理層更坦言，今年不會獲得任何來自美國或全球新冠疫苗保陣機制(COVAX)的訂單。公司上季收入按年跌37.61%，至1.85億美元；淨虧損擴大至5.1億美元。其股價曾跌24.45%。