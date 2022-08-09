【產經評論】兩岸進入多事秋　全球激盪勢難休

中美博弈已開始進入「深水區」，美國挑起台海問題，觸及「一個中國」的底線，中國並沒有退讓的餘地，已斷絕中美對話並作出反制。台海局勢關係到整個太平洋地區的穩定，一旦爆發衝突，由於影響到全球主要航道和先進晶片的供應，甚或會癱瘓全球經貿，致令增長大失速，金股匯債與大宗商品和債券等市場出現極端震盪，世界經濟陷入大蕭條，絕非天方夜譚！

台海局勢緊張，其影響遠超於引發能源和糧食危機的俄烏戰爭，皆因台灣海峽是船舶從中國內地、日韓和台灣駛向西方的主要航道，大量貨物經此航道從亞洲的製造業中心，運往歐美並途經多個港口。數據顯示，今年首7個月全球近半的貨櫃船隊、全球首十大船舶中近九成的船隻，都經過此航道，將服裝、家電、半導體等產品運往世界各地。如是者，一旦台灣海峽出現戰火，意味這條全球主要貿易通道勢危，必然重擊全球航運，猶如將新冠疫情與俄烏戰爭所引發的國際供應鏈問題加倍放大。

吸取俄烏這場東歐地區戰爭中，俄國封鎖烏克蘭黑海港口推高大宗商品價格的經驗，面對如今台海局勢生變，投資者實不應過早為全球通脹估頂。有別於美國本身是石油與糧食輸出國，美國極為依賴台灣供應先進半導體，即使《晶片法案》生效，鼓勵美企在地生產，也不可能一時三刻就能增加出產，更何況以美國的生產成本和產業鏈效率，「美國製造」的如意算盤好可能永遠無法打得響，一旦台灣晶片斷供，意味全球第一大經濟體的美國將率先自吃苦果，雖美國科企技術更先進，若缺乏晶片這重要零部件下，產銷勢面臨斷纜！

當然，中國作為全球第二大經濟體，所受的衝擊不亞於美國，單是去年，台灣對內地的出口總額近1.96萬億元，包括半導體的電子零組件佔主要部分。誠然，一旦台海陷戰爭，意味全球逾六成的晶片將陷入斷供，中國這製造業大國短期難免陷困，但全球經濟會更大鑊。惟別忘記，近年內地積極建設晶片廠，估計2025年可取代台灣成為全球最大的晶片產地，故別以為中國會單單因為晶片供應的考慮，而接受美國對「一中」政策作無底線的挑釁。

環顧西方，歐美正承受這些年無限量寬貨幣政策和超低利率所造成的高通脹惡果，在央行猛力加息之下，未來一年陷經濟衰退是大概率的事。美元在嚴重透支信用，去美元化的潮流難以逆轉；歐洲經濟長年積弱，歐元亦難成大器。隨着中國成為全球第二大經濟體，亞洲已成為世界經濟的未來。美國要劍指中國，選擇挑起台海衝突，就是要以僅餘的霸權，鞏固在太平洋的話語權，阻礙亞洲諸地與中國甚至俄羅斯等的經貿共融，就是寧可全球攬炒，都不容許亞洲冒起成全球資金樂土。

明乎此，中國的定力固然重要，亞洲諸地亦宜認清大勢，珍惜區內發展的百年難得大機遇，明白西方是刻意要將禍水東引，選邊站只會中下圈套，作繭自縛，得堅持去美元化路線，在共同維護地區和平穩定的基礎上，以本國利益為依歸行事，始有望對抗世界逆流！