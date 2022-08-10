花旗蔡惠琳：料美國加息周期明年3月結束

加息周期下港銀紛紛調升定存息率，花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳預計，美國或於明年3月底提早完成整個加息周期，雖然港銀定存利率仍有輕微上升空間，但高定存息率的情況料僅維持約半年。上半年該行債券資產值按年上升兩成，她預期美國結束加息後，債券有望成為該行財富管理業務主要增長動力。

上半年經營環境甚具挑戰，花旗財富管理業務仍表現強靱。她指，今年第二季新增高端客戶群(Citigold或以上)按季上升逾兩成。而次季亦是自推出跨境理財通以來最踴躍季度，成為該行非本地新客戶的重要客源。至於該行整體資產管理規模(AUM)則於上半年股債市場錄雙位數字下跌的情況下，按年僅輕微下調約2%，冀AUM今年下半年較上半年錄得單位數字增長，全年則望有輕微增長。

綜觀各項業務，她指，加息帶動存款業務明顯跑出，上半年該行整體存款額以及銀行存款收入，分別按年錄單位數和雙位數增。在複雜多變的經濟環境下，該行高端客戶沒有增持現金趨勢，更偏向調配存款組合。以往該行近95%客戶敍做3個月定存，惟截至今年6月，6個月以上定存比去年底急升25倍，12個月定存更比去年底狂飆34倍。

由於其他非美元貨幣走弱，她指，部分客戶已趁機吸納外幣。今年3至6月較1至2月的外幣每月平均交投量上升約兩成。截至6月，日圓資產值比去年同期增45%，英鎊資產值亦升4成，泰銖資產值更高出一倍。為方便客戶進行外幣交易，她透露，未來有意推出電匯追蹤平台，並新增Citibank Global Wallet自動增值功能。

儘管上半年投資環境不理想，該行調查顯示，高端客戶群(Citigold或以上)平均投資總額仍高達約280萬港元。即使港股上半年下跌逾兩成，客戶仍偏好港股資產。截至今年6月，該行港股資產值按年輕升，而客戶平均持有港股34個月，持有美股的年期則平均為18個月。不過，高淨值資產人士更傾向分散股票投資於美股市場 。

展望環球經濟形勢，她估計，歐元區、英國和美國有機會於未來12至18個月出現經濟衰退危機，今年底環球及美國平均經濟增長僅介乎2至3%。逆市下，花旗定息工具策略傾向高投資評級的美國國債及投資級別企業債。股票方面則建議增持美國股息增長股，特別是美國健康護理、必需消費品、工業類股份等。