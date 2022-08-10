法興：英鎊未來一個月可能跌破1.2美元

外媒報道，法國興業銀行策略師Olivier Korber表示，隨着美國聯儲局的加息路徑繼續領先英倫銀行(即英國的央行)，英鎊可能跌至2020年疫情冧市以來的最低水平。

Korber在一份報告中寫道，英倫銀行最近的經濟衰退警告加上市場更趨向預期聯儲局會再加息75點子，使得英鎊未來一個月可能跌破1.2美元。

英鎊在7月末上漲，因市場預期聯儲會將改變激進的緊縮政策。不過，其反彈在本月止步，不僅因為美國聯儲局官員發出更多鷹派聲音，而且英倫銀行的悲觀經濟預測也蓋過了0.5厘的加息。英鎊兌美元今年迄今已下跌10%，在G-10貨幣中排名倒數第三，因為聯儲局的加息路徑領先英倫銀行。

Korber表示，美國經濟衰退的擔憂正在消退，有關聯儲局是否會連續第三次加息0.75厘的爭論已經開始。

在上周五發布強於預期的就業數據之後，聯儲局會期對應的互換合約已經重新定價，表明9月更有可能再加息0.75厘。如果英鎊的看跌前景持續，Korber預計英鎊將在一個月內跌至1.14至1.2美元之間。