Coinbase上季收入遜預期　股價急跌近半成

加密貨幣交易所Coinbase公布，於第二季，收入按年跌64%，至8.08億美元，市場預期為8.54億美元；虧損11億美元，每股虧損4.98美元，去年同期則為每股盈利6.42美元。

Coinbase股價周二(9日)盤後急跌4.88%，報83.4美元。

期內，每月交易用戶為900萬個，高於市場預期的840萬個；平台成交金額2,170億美元，低於市場預期2,204億美元。

公司在業績報告中表示，加密貨幣資產價格大幅縮水嚴重影響了第二季財務業績，並建議投資者通過與相同資產周期內評估其業績表現。

公司指出，「自2010年以來，我們已經觀察到四個主要的加密資產價格周期。之前的每個周期都持續了都持續了2至4年，並導致加密貨幣的市值比前一個周期大幅增加。與前一個周期相比，有很大的增長。之前的每個周期都帶來了新的市場參與者、開發者和產品，進一步推動了加密經濟的發展。」

公司又指，「從歷史上看，(加密貨幣價值)之前的峰值到谷底的跌幅分別為84%，85%和94%，儘管這些之前的跌幅並沒有與更廣泛的宏觀衰退相結合。近期，從最近的峰值2021年11月到2022年6月的低點，比特幣的市值已經下降了74%。」