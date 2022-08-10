陳錦興：資金轉向防守性板塊 可留意內地電訊營運商

恒指近期主要在2萬點爭持，對消息敏感度低，觀望氣氛濃，資金亦轉向防守性板塊，內地電訊營運商可留意。聯通中期業績符預期，現價息率達6厘，具抗跌力，股價在低位浮沉多時，料短期可藉業績反彈。

聯通上半年收入按年升7.4%至1763億元，當中核心服務收入合計1610億元，按年升8.3%。銷售通訊產品收入按年跌1.4%至153億元。產業互聯網收入369億元，按年升31.8%，「聯通雲」收入翻倍，為收入增長的主要來源。

用戶數方面，聯通上半年移動出賬用戶達3.2億戶，其中5G套餐用戶淨增2999萬戶，升至大約1.85億戶，5G套餐滲透率亦達到58%。移動用戶ARPU(每月每戶平均收入)為44.4元，與去年同期持平。

整體而言，聯通業績不俗，亦能面對第二季度疫情的挑戰。增加中期派息，料市場滿意，而增長亮點在互聯網收入，估計動力可持續。現價計市盈率6倍，息率6厘，估值並不昂貴。建議3.8元吸納，目標為4.5元，止蝕為3.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)