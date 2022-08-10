白雲山旗下3藥企被國家醫療保障局查處

目前，天心製藥等3家企業已按要求在全國範圍內對所涉藥品進行價格整改(降價)，部分品規被停止採購。廣東省責令天心製藥等3家企業以及關聯的其他企業全面整改營銷模式，停止相關違規操作。此外，對涉嫌違紀、違法、犯罪的人員，有關部門正在依紀依法查處。

公司高度重視本次《通報》事項，並已採取了一系列的整改措施。公司已經責成白雲山製藥總廠、天心製藥和敬修堂藥業停止與相關代理商、經銷商的合作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，對違規操作的行為絕不袒護，堅決處理，並已經對3家企業相關負責人予以免職或停職處理。

白雲山認為，《通報》對公司未來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。